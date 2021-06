La familia ¿bien? gracias

Hace unos días, se celebraba el día de la familia. Pero, ¿qué es la familia? ¿Cuál es su misión? ¿Es importante para la sociedad? Podríamos responder acudiendo a los clásicos: Aristóteles decía que todo ciudadano nacía en una familia, la agrupación de varias familias constituía la aldea y la agrupación de éstas, la polis. Por lo tanto, la ciudades no existirían sin las familias.

La misión, sería formar ciudadanos responsables con formación educativa y moral. Nuestro código civil en su artículo 154 describe la función de los padres: educar, cuidar y dar una formación integral a sus hijos. Además de administrar sus bienes e incluso que los hijos colaboren en el mantenimiento del hogar mientras vivan en él. Pues parece que el gobierno no entiende y legalmente no ampara que los padres decidamos cuál es la mejor educación para nuestros hijos. Así hemos llegado a la situación actual, en que una ministra del Gobierno de España diga que los hijos no son nuestros sino del Estado. La idea es adoctrinarlos moralmente según como piensan ellos y no nosotros.

Nuestros hijos van a los centros de enseñanza para adquirir una formación académica y en las demás parcelas, decidimos los padres. Pues en una cosa tan fundamental parece que no “pintamos” nada. En cambio, sí necesitan nuestra autorización para entrar y salir del centro, para realizar actividades fuera del centro, para ser fotografiados… y ¿por qué no la piden para impartir determinados temas que afectan a la vida ética y moral de nuestros hijos? Es una violación de los derechos fundamentales en toda regla.

Así que respondiendo a la pregunta de este título, la familia en España, de bien, gracias, nada de nada. ¡La familia en lucha!