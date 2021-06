A veces hay que mirar a Suecia

En España ya hemos visto que el largo tira y afloja (¿se ha cerrado?) entre Podemos y el PSOE por la regularización del alquiler de las viviendas no ha sido, por lo pronto, motivo para que los morados retiren su apoyo a Pedro Sánchez. Caso contrario que en Suecia, donde por primera vez un gobierno cae por una moción de censura, nada parecido a estos lares donde ya estamos de vuelta de casi todo, aunque no, como decía, de una crisis gubernamental por algo que atañe directamente al ciudadano. El socialdemócrata Stefan Löfven ha conseguido que el Partido de Izquierda, su socio, se una a conservadores, ultraderechistas y democristianos para vetarlo por incumplimiento de lo que aquí se llama el acuerdo de legislatura. La operación demuestra, por otra parte, que la política, al igual que la atmósfera, se recalienta y alcanza a las tierras donde todo se resolvía con el diálogo. Así y todo, no es por cualquier cosa como el argumento tan chicloso de la pérdida de confianza o la plaga de la corrupción, sino por algo que atañe directamente al bienestar social de los ciudadanos. La desaparición de la protección pública en los alquileres, cuyos precios pasarían a fijarse según el valor de mercado, es un motivo más que relevante, al menos en Suecia, para cepillarse a un ejecutivo. La iniciativa resulta valiosa para una reflexión sobre si la política que consumimos a diario cambia la vida de los ciudadanos, o realmente nos encontramos en un bucle que nunca permite llegar a lo que afecta al bolsillo de las familias o a sus preocupaciones cotidianas. Es evidente que la razón del alquiler sueco ha conseguido crear compañeros de cama un tanto incompatibles. Pero no es menos cierto que el objetivo está focalizado sobre el acceso a la vivienda como derecho supremo de los ciudadanos, una reivindicación que raramente pasa a ser condición sine qua non para que un gobierno siga en el poder. Ya hemos visto que en España no se rompe un pacto por la subida del recibo de la luz, por la falta de residencias geriátricas y mucho menos por los alquileres.