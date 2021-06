Tendiendo puentes

En una de nuestras sobremesas, en el teologado de los jesuitas de Granada, ante un compañero que alegaba sus frecuentes visitas a Estados Unidos («14 o 15 veces», nos dijo, y concluyó «no recuerdo bien»), otro de los comensales bromeó: «Yo tampoco recuerdo bien: una o ninguna». No he visitado los Estados Unidos y, sin embargo, por más que sea ciudadano de uno de los estados de la Unión Europea y haya tenido la posibilidad de viajar por países de África y nuestra América Latina, tengo que reconocer que todo lo que sucede en «iuesei», desde sus propuestas culturales hasta sus innovaciones tecnológicas o sus acontecimientos políticos no deja de ser más que relevante. De todos modos, quizás no nos resulta sencillo valorar lo que allí pasa. Por ejemplo, el hecho de que un católico confeso y comprometido con su comunidad de fe sea ahora su Presidente.