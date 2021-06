Después de la biopsia

Una biopsia política se ha celebrado, el 4 de mayo, en esta España nuestra, sumida en los preocupantes síntomas del fuerte hartazgo de un dócil pueblo, machacado por una pandemia desarticulada entre las divergencias de las CCAA, el desgobierno de la Moncloa, que no ha sabido o no ha querido coordinarlas, y la falta de civismo de aquellos a los que le importa un carajo el prójimo, desobedeciendo las órdenes en racimos desiguales ,transformadas , con notables diferencias, por ignorantes y dudosos consejos, en reuniones, fiestas, saraos, atraídos por el virus y la muerte.

La biopsia, además, es una toma, un test, una muestra del estado de la Nación ,(en un tubo farmacéutico facilitado por Tezanos), que nos brindó una bochornosa pelea en la que el PSOE resultó noqueado y peligrosamente avisado y marcado, por incompetente, para el resto de su legislatura. El resultado de la biopsia tiene que ver con una España enferma, desilusionada, por unos políticos, menos que mediocres, que nos sumergen, plenamente, en la duda de que puedan llevarnos a la Patria, que todos queremos, sin mentiras, apaños, egoísmos, traiciones, que se alimentan en la difundida salsa de una corrupción, con múltiples aristas y múltiples actores. El PSOE, encerrado en un barril del añejo ron Artemi, en noches de delirio, ha pactado con Unidas Podemos, por aquello de que la cadena ya oxidada por el independentismo pueda convertirse en deleznable cartón. Es el poder donde vale todo, incluido el pacto con el independentismo. Podemos se hace con una de las llaves de Alí Babá, se asienta en la izquierda, mientras el PSOE, abandona el centro político, como en el juego de las tres rayas. Podemos hace una apologética Marathón al sprint y acaba con un frenazo, pagando su osadía. Sánchez, dueño de una alpargatería, creyendo que es una fábrica de calzado de Alicante, se ha convertido en el Sultán de las Mil y una Noche. Comparte azañas con Iglesias (Pablo), el nuevo profeta, que ha leído, pero no digerido, a Jacques Roux, “el cura rojo del movimiento de los rabiosos” uno de los precursores del comunismo. Pablo habla de viviendas para todos los españoles, (lo que yo también quiero), mientras se hace con un chalet en Galapagar (Madrid) protegido, (por la Guardia Civil), de los Ocupas. Otro privilegio pagado por el pueblo. Sánchez no necesita un chalet propio. Ya tiene la Moncloa, La Mareta de Lanzarote, Doñana, amén de otras propiedades del Estado, a los que acude con sus amigos, muchos de ellos, centenares, que embarazan los gastos del Estado y deambulan por los pasillos de la Moncloa como lo personajes de la Cueva de Platón. Moncloa es un edificio grande y para darle volumen humano no hay otra cosa que crear 22 Ministerios, con ministros que apenas conocemos, ni siquiera por su nombre. Son “agraciados”, entre los que se camuflan los que no han terminado ni la enseñanza primaria y que no han sido ni vocales de la Junta de Vecinos de su Barrio, sin experiencia y por tanto sin conocimientos. (David Hume, dixit).Lejos están de La Mettrie, que exige al político lo imposible :filosofía, moral y ética. Algunos de esos Ministerios, cuyo nombre es mas difícil de recordar que la lista de los reyes godos, no tienen mas contenido que una simple Sección, como el de la Igualdad, ejemplar canto a la familia (Claro está: la de Iglesias y su pareja Irene Montero), que aglutina mujeres y amplían el léxico con palabras tan ridículas e innecesarias como “niñes”. Pués, gracias que no conoce el idioma guanche porque si no, nos lo destroza. Ministerios, con repetidas funciones entre ellos y con las CCAA, a las que teóricamente se les ha traspasado, pero que en vez de disminuir puestos de trabajo los aumenta.

Son muchas las atrocidades para un artículo, pero es necesario afrontar cifras del 2020, para hacer calificaciones y comparaciones: Número de parados. Mas de 6 millones.(16,2%).Número de personas en riesgo de pobreza .11,8 millones. PIB,1,119 billones de euros, un 10% más bajo que el año 2019.Deuda Pública 1,311 billones, incrementada en122.439 millones de euros respecto al 2019.Acojonantes cifras, tratadas con desdeñada ignorancia.

Respecto a los Presupuestos del Estado, continuamos con la piojosa senda de aumentar ingresos, sin disminuir gastos. Aumentar el castigo a la propiedad inmobiliaria y elevar en mas de 78 mil millones los ingresos por impuestos, entre una situación inflacionista, (luz, gasolina, gas,alimentos,etc) en la que aumentar el precio sube el ingreso por el IVA. Un aumento del precio de 100 euros, significa una recaudación de 21 euros mas de IVA. Eso no se dice. La subida de los impuestos, significa una disminución del ahorro, que repercute en el gasto y la inversión privada, que ha suplido, a la pública, en turismo, aguas para agricultura, educación, periódicos…Ahogar el ahorro, en estos momentos, taponando la inversión privada, es negar a Adam Smith, quien además apela a la protección de la propiedad privada, en orden de facilitar la producción. No se puede repartir la riqueza actual, sin orden ni concierto, que pertenece a los que la han creado. Lo que hay que hacer es incrementarla, aumentando el trabajo y la producción. En este sentido de respetar la riqueza creada no caben amenazas como la de subir peajes en las carreteras, que provocarían gastos no asumibles por una gran mayoría de usuarios, afectando al turismo, al transporte de pasajeros, de mercancías…Hay que hacer inversiones en mas carreteras, en escuelas, en salud pública, en industria, incentivando la inversión privada, en vez de cerrar las puertas con los grilletes de la demagogia.

Sánchez, ha optado por contentar a los que antes de su elección demonizaba. A la Iglesia, no la amenaza ya con impuestos y del problema de las propiedades ha dejado en la mas absoluta soledad a los Ayuntamientos y verdaderos propietarios. De los Bancos les ha dado vía libre para cerrar su oligopolio, con el despido de miles de trabajadores. De los migrantes, a los que no ha encerrado ,los ha dejado saltar por los montes de España, haciendo uso de su pasotismo ,dejandole el problema a las CCAA, a Canarias. Asimismo se ha hecho monárquico ,siguiendo así a Felipe González que fue el primer violador del acuerdo republicano del PSOE en Suresnes.

Ahorrar en gastos. Apunto algunos que en gran parte han sido o son aprovechados por todos los partidos, incluso el PP, que se equivoca si cree que el 4 de Mayo, ganó con los votos de sus afiliados y no de los que, normalmente votan en Blanco o con votos prestados: Bajar el número de parlamentarios en las Cortes y en las CCAA, 50 todavía son demasiados (Hay aparatos que servirían lo mismo que los parlamentarios eliminados, haciendo ruidos para aplaudir o para abuchear. Con una sola persona que maneje el aparato basta). Eliminar un Senado, inútil, el Caribe del político jubilado, el Benidorn de los políticos mas modestos. Enderezar un Banco de España, cuyos informes no sirven para nada por su dependencia política, a pesar de la valía de muchos de sus técnicos. El Banco debe asumir sus culpas, entre ellas las decisiones que nos han llevado a un oligopolio bancario muy peligroso. La desaparición de las Cajas de Ahorro, es de Juzgado de Guardia, así como la fusión constante de tiburones con sardinas, (de la que los accionistas se enteran por la prensa) con sueldos millonarios para directivos, costes soportados en progresión para los obligados usuarios, despido de miles de trabajadores… El apoyo del Banco a la banca privada supera los 300 mil millones de euros. Con todo lo dicho el Banco se convierte en la institución que cuesta mas dinero a los españoles. Hay que reducir,además, Ayuntamientos y eliminar chiringuitos disfrazados que viven por el interés de sus usufructuarios.

La Monarquía es otra de las Instituciones obsoletas. Recibe 8,2 millones de euros anuales en ingresos directos y entre 5 y 6 millones indirectos. Juan Carlos solo ha llamado la atención sobre sus antepasados : Carlos IV ,Fernando VII (EL deseado),Isabel II (con ella se perdió la legitimidad del apellido Borbón) y Alfonso XIII .La Monarquía emérita actual es el mayor ejemplo de la corrupción ,desigualdad por la Herencia, por el trato ante la Justicia y ante la Hacienda…

Empresas públicas para colocar amigos, subvenciones (caso Plus Ultra, entre muchos más), empresas privadas, para reposo de los descabalgados…

Conste que escribo porque me duele esta España. Quiero, como muchos, liberándome de este “capitalismo castizo”, una Patria, limpia, igualitaria, en una democracia real, no la actual, envuelta en los pecados del pasado y las mentiras y corrupción del presente. Quiero que la Sociedad sea producto de nuestras necesidades y el Gobierno no lo sea de nuestros vicios.