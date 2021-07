La pandemia y lo que ocurre en la calle

La curva de contagios de Tenerife no deja de escalar. Cerca de 400 infectados en las últimas 24 horas por el coronavirus en Canarias; más de dos tercios en la isla tinerfeña. «Una semana más a este ritmo», comentaba ayer un epidemiólogo, «y no descarto que nos veamos abocados a un encierro de la población y a un cierre total de los negocios». Lo peor es que la arremetida llega (en realidad es provocada) por el cansancio de la gente, la relajación de comportamientos y la vulneración de las normas, los jóvenes y adolescentes con todas las horas libres porque ya han acabado las clases, y según insisten los cruzados de la causa, por la apertura, en la fase dos, del interior de bares y restaurantes, ahora de nuevo abiertos por una discutible decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Hay un número notable de tontoculos que cree que todo consiste en cerrar esos malditos restaurante y baretos y la situación comenzará a solucionarse. La cosa es mucho más complicada, me temo. No he podido comprobar todos los datos –no he accedido a la documentación necesaria– pero me aseguran desde el SCS que casi la mitad de los contagios en restaurantes y bares no se produjeron entre gentes que comiera o bebiera en el interior, sino en las terrazas que se han desplegado alegalmente –con un consentimiento tácito de los ayuntamientos infinitamente agradecido por los empresarios– en las principales ciudades isleñas.

La terquedad –no carente precisamente de argumentos científicos– de que los interiores cerrados de los locales están entre los focos contagiosos nos distrae del elemental hecho de que las terrazas se gestionan muy a menudo de manera disparatada y peligrosa. Acabo de pasar frente a un (buen) restaurante del centro de Santa Cruz: en apenas seis metros han colocado seis mesas, cada una con cinco sillas, y los parroquianos, liberados de la mascarilla como de una condena, reían, bebían e incluso compartían las tapas de un par de platos. De repente, después de los postres, un tarado se levantaba y encendía un cigarrito a menos de medio metro de la mesa que ocupaban media docena de personas. Cuando se insiste en que se multiplican los contagios en restaurantes y bares no se falta a la verdad. No es necesario ningún estudio epidemiológico para sustentar esa obviedad que se admite como tal por la comunidad científica desde hace más de un año. Pero muchos de dichos contagios no se desarrollan en el interior, sino de puertas afuera. En ese mismo restaurante entré en una ocasión porque necesitaba imperiosamente un café. Fuera alborotaba un gentío. En el interior solo había un cliente en un extremo de la barra y yo en el otro y funcionaba un sistema de ventilación perfectamente perceptible. Fuera hacía calor y nos se movía una hoja. Inspirados por una extraña superstición adquirida rápidamente la gente, y aquí no hay ninguna distinción entre jóvenes, adultos y ancianos, creen que corren peligro en la barra del bar o la sala de la casa de comidas, pero si te sientas en la acera no te ocurrirá nada. Imaginan que el virus sufre de agorafobia y no puede salir a la calle. Lo primero que se pregunta a los organizadores de bodas, bautizos o cumpleaños es si tienen terraza para veinte personas. Y después de contestar positivamente meten veinte narices en cinco mesas. Y a disfrutar.

Ayer el Gobierno autónomo anunció un conjunto de medidas que han sido consensuadas con representantes del sector de la hostelería. La mayoría no me parecen disparatadas, pero sospecho que son insuficientes. No lo son porque desde muy pronto, nada más salir del confinamiento del pasado año, los ciudadanos han querido soportar la pandemia por el procedimiento de vivir como si no la hubiera. Tomar un café o un vermú en una terraza durante media hora está bien; instalarse tres horas para cenar con café, copa y puro es un puñetero dislate. No se obsesionen tanto con los interiores. Observen lo que ocurre en la calle. Y actúen en consecuencia ayuntamientos, cabildos y Gobierno autonómico.