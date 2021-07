Sentido y sensibilidad

Qué alborozo el rescate de María Luisa Bombal (Viña del Mar, Chile, 1910 - Santiago, 1980). Qué placer zambullirse en su universo sensual, plagado de recovecos e imágenes superpuestas como un collage surrealista, qué brillante manera de bucear en el deseo. Así describía un orgasmo femenino: «Su cuerpo me cubre como una grande ola hirviente, me acaricia, me quema, me penetra, me envuelve, me arrastra desfallecida […], y no sé por qué me es dulce quejarme, y dulce a mi cuerpo el cansancio infligido por la preciosa carga que pesa entre mis muslos».