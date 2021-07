Los jóvenes de Arucas lideran el futuro del videojuego

Nuestro objetivo es mostrarles su futuro, un futuro que es ya un presente puramente tecnológico. Desde Reboot Academy, y en colaboración con Esport Talent Canarias, ponemos en marcha el Summer CodeCamp en el municipio grancanario de Arucas, un campamento tecnológico en streaming de iniciación a la programación para jóvenes de entre 12 y 18 años. Y lo hacemos con la experiencia acumulada desarrollando e impartiendo en Canarias nuestro modelo único en el mundo de bootcamp, un método de aprendizaje acelerado, experiencial, por proyectos y adaptado a la demanda actual del mercado laboral.

Estos jóvenes podrán descubrir qué se cuece detrás de sus aplicaciones y sus juegos favoritos. Para ello van a aprender a programar, a crear un software, y la mejor manera será desarrollando su propio videojuego. No solo aprenden lo básico del pensamiento computacional de forma rigurosa, además podrán aplicarlo de forma creativa y, así, disfrutarán aún más de la experiencia. Le damos la vuelta a la tortilla, porque les convertimos en creadores en vez de consumidores. La clave está en aprender haciendo y, por qué no, también en aprender con diversión. Y es que no podemos olvidar que este campus forma parte de sus vacaciones y su merecido descanso.

Además, les acercamos el futuro de las profesiones de la mano de expertos en materias tan actuales como la realidad virtual, la inteligencia artificial y el trabajo en remoto. Disciplinas que, sin duda, pueden abrirles el camino hacia nuevas oportunidades, hacia un camino que se está construyendo en este momento y del que ellos serán, o al menos deben ser, los protagonistas.

La pandemia y su consecuente crisis económica y social han acelerado la digitalización en todos los ámbitos. Pero también han dejado al descubierto la brecha tecnológica entre los más jóvenes (y los que no lo son tanto) y la necesidad de formar en esta materia a quien debe enseñarles, al profesorado.

Por este motivo, en el contexto actual, y si queremos un futuro (ya presente) para las nuevas generaciones de oportunidades y de crecimiento, es fundamental desarrollar proyectos educativos que respondan a esta nueva realidad, que ayuden a los jóvenes, a sus padres y educadores a comprender y utilizar la tecnología de un modo positivo, responsable y educativo.

Solo debemos fijarnos en algunos datos para darnos cuenta de la importancia de todo lo que estamos hablando. El 70% de las empresas del Archipiélago no encuentra personal con formación tecnológica y debe buscarlo fuera. Sin olvidar la tasa de paro juvenil (menores de 25 años) que se sitúa por encima del 60% en nuestra comunidad.

La formación que ofrecemos en Reboot Academy va incluso más allá ya que fomentamos la tecnología desde una perspectiva social y de género, con acciones que mejoren la concienciación y la inclusión social en la digitalización, para que todos y todas puedan beneficiarse de las ventajas de las habilidades digitales imprescindibles en el ámbito académico, profesional y el pleno desarrollo personal y social. Todo esto refleja nuestro compromiso con el entorno y nuestra filosofía colaborativa con el resto de los sectores, entidades y empresas públicas y privadas, para mejorar nuestra sociedad desde la base, desde la educación. Por otra parte, Esport Talent Canarias lidera el buen uso del videojuego, las oportunidades más relevantes del sector y las claves para disfrutar de un entorno digital de forma saludable. Durante el Summer CodeCamp de Arucas desde ambas entidades hemos organizado eventos presenciales con el fin de compartir actividades entre el alumnado del campus, sus familiares y el profesorado.

Debemos resaltar también que las instituciones canarias, como el ayuntamiento de Arucas en esta ocasión, o el Cabildo de Tenerife con quien también hemos firmado un convenido para impartir cursos tecnológicos a través de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede), han sabido ver el potencial que tiene esta formación y las oportunidades profesionales que ofrece a los jóvenes y desempleados de su demarcación. De hecho, estamos ante los primeros casos en Canarias de bootcamps que se financien por el sistema público y de los pocos a nivel estatal.