Opositar es una aventura plena, una odisea, en el sentido original de la palabra. Ir en busca de una Ítaca que solucione definitivamente la vida o, al menos, así lo entiende mucha gente, y todavía más en unos tiempos como los presentes, marcados a fuego por la incertidumbre y la inquietud permanente de la pandemia. Pero, también existe el otro lado, no sé si oscuro, en el que se sitúan los árbitros y servidores de las pruebas. Los miembros de los tribunales, en su mayor parte elegidos al azar, viven la odisea de los aspirantes como su particular cruce del Rubicón. No es una labor deseada ni tampoco agradecida, a menos que encuentres a un grupo de compañeros que haga de la vivencia algo diferente a la “Casa Ufa” de Jardiel Poncela o al Gran Hermano de la tele, es decir, un castigo del destino.

Muy temprano, casi al alba, el móvil comenzó a sonar al ritmo de una música enloquecida, la misma que el diapasón del diablo acostumbra a poner cuando quiere comprobar los nervios del más templado. El estrés se palpaba en el tintineo constante del dispositivo. Y así brotaron “los sobres”, dos palabras que conducían directamente al vértigo. Y uno se preguntaba qué ocurría con los dichosos sobres de marras. Al parecer, la cuestión rondaba en torno a cómo se ensobraba, un verbo que, hasta ese instante, ni siquiera sabía que era de uso común. Las voces de los interlocutores, que se adivinaban entre preocupadas e histéricas, ardían en deseos de claridad, una ayuda que prontamente llegó en forma de información veraz. Tras definir el procedimiento, las partes que lo componían y el celo en recogerlo todo, la presidencia hizo partícipes a los miembros del tribunal de cuanto ansiaban saber. Uno había conocido la desazón del opositor, pues hace años que lo fue, mas esto de ahora le parecía, no sé si desproporcionado, pero sí agobiante en grado sumo hasta el extremo de que a la noche siguiente creyó percibir a los pies de la cama al monstruo que engulló al pobre Pinocho con las fauces todavía abiertas, pero, en vez de afilados dientes, albergaba lo que semejaba las solapas de un enorme sobre.

Recapacitando, me produjo cierto regocijo personal que todos nos reuniéramos a las ocho de la mañana del sábado previo a la gran cita de las oposiciones. Esta preocupación, un tanto inútil a la par que estúpida, me dio la impresión, por el contrario, de que iba a vivir un momento único para el recuerdo. Pensé en los aspirantes y en sus auténticos problemas y, en cierto modo, me sentí aliviado en su nombre, puesto que, desde el otro lado, había un interés limpio y generoso para que las cosas fueran por buen camino. Y todavía hoy el asunto sigue produciendo algún que otro encuentro hilarante entre los compañeros de aquel equipo de hombres y mujeres felizmente entregado a dar a cada uno lo suyo, empezando por un correcto ensobrado de los exámenes.