Es redondo y dura mucho, Chupa Chups

Aunque las ganas de recibir la vacuna ayudan a superar el pánico a las agujas, en circunstancias normales hay muchas personas que cada vez que se tienen que hacer una analítica lo pasan fatal. Por no hablar de los niños, a quien cuesta entender cómo un objeto tan doloroso puede servir para nada bueno. Conscientes de ello, en la start-up The Smart Lollipop han desarrollado un dispositivo médico no invasivo para poder sustituir algunas pruebas sanguíneas por test con saliva. ¿Y qué mejor manera de conseguirlo que lamiendo un caramelo? El proyecto, liderado por Diana Ballart, empezó su andadura hace cuatro años y, tal y como explicaba Carles Planas en este periódico en una de las crónicas sobre el Mobile, The Smart Lollipop esta semana comienza la primera ronda para conseguir financiación privada, con el objetivo de poner el producto en el mercado en 2023.