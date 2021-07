En mi infancia de familia conservadora, aprendí que hay misterios insondables. Sí, es cierto que no sabemos cómo se originó el mundo y ninguna de las hipótesis acumula una evidencia total, pero no me refería a la ciencia, sino a las creencias que sobrepasan la razón. Más allá del misterio de la creación, que, al menos explicado en forma de metáfora admite todas las interpretaciones, están aquellos, como el de la Trinidad, imposibles de toda imposibilidad. Y otros como el del vino convertido en sangre, la carne en pan, un Dios que se deja matar y luego resucita y todos los que en familia rezábamos a la hora del Rosario y todavía no nos escabullíamos. Yo me rebelaba y las monjas me decían que tenía que dar un salto en el vacío, pero tal propuesta, nada convincente, solo me proporcionaba vértigo y gana ninguna de suicidarme.