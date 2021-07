Canarias, puente tricontinental

Sin embargo esta situación puede cambiar radicalmente si se da otro enfoque al papel de Canarias en el esperado desarrollo de África y de América Central y Sur.

Hace pocas fechas el Grupo G7 aprobó el plan del Presidente Biden para rivalizar con China en la pugna emprendida por el dominio mundial en la que esta nación está tomando claramente la delantera en África y Latinoamérica y amenazando incluso a Europa.

La respuesta ha sido el proyecto Build Back Better World (B3W) (Volver a construir un mundo mejor) con una inversión prevista de más de 30 billones de euros, públicos y privados, con la intención de ayudar a desarrollar países con pocos recursos de aquí a 2035. Aun cuando no está claro en que se va a gastar tal ingente cantidad de dinero, si es que al final se gasta, se han sugerido las áreas del clima, la salud, la seguridad sanitaria, la equidad y la igualdad de género. Como se ven líneas muy generales y claramente relacionadas con los intereses occidentales (el clima, la Covid19, la igualdad, etc.) y muy alejadas de las acciones concretas y palpables de China, como es el caso de las grandes y medianas infraestructuras, aun cuando su finalidad sea muy discutible e incluso reprobable.

A mi modesto parecer los países denominados de bajo nivel de desarrollo no necesitan una evolución para aproximarse a la situación del mundo desarrollado actual claramente insostenible sino a otro modelo de desarrollo que parta de sus realidades actuales, que sea asumido por su ciudadanía, escalonado y con resultados reales y medibles.

Y para impulsar y alcanzar el pretendido desarrollo de estos países es preciso un centro de confluencia y de encuentro, un Meeting Point del desarrollo sostenible y para esta función las Islas Canarias son el punto ideal: europea y occidental por pertenencia política, americana por consanguinidad y cultura, africana por cercanía y geografía.

A principios del año 2019 se presentó a solicitud de la Presidencia del Gobierno de Canarias el PlanCanario de Colaboración para el Desarrollo Sostenible de África Occidental y América (PCCAA) cuyo propósito fue establecer las bases para convertir Canarias en un foco de impulsión del desarrollo sostenible de los pueblos de África Occidental y América Central y del Sur y que canalizara y coordinara los esfuerzos de España y la Unión Europea dirigidos al desarrollo de los mismos al tiempo que sirviera de punto de encuentro tricontinental Europa – África – América.

Entre las acciones que en este trabajo se proponían pueden destacarse: para mejorar la educación ayudar desde los países ricos a crear un plan de confección de material educativo en idiomas locales con la correspondiente formación de cuadros docentes; para mejorar la sanidad crear unos centros de recepción, reetiquetado y distribución de medicinas así como otros de dotación de material sanitario y formación de cuadros médicos; para mejorar el nivel tecnológico crear Escuelas Profesionales donde se forme el personal que ha de gestionar las energías renovables, al agua potable y la depuración, la agricultura sostenible, la industria de fabricación de productos sostenibles, incluyendo la edificación, etc.; para mejorar la empredenduría y la gestión empresarial crear Centros de Formación de Empresarios y de emprendedores con una fuerte componente internacional donde convivan jóvenes empresarios de América, África y Europa; para coordinar todas estas acciones confeccionar Planes de Desarrollo a todas las escalas bajo el enfoque común de la sostenibilidad, lo que precisa centros desde donde se planifiquen las acciones y cuadros capaces de realizarlos; para asentar todos estas acciones en un marco de vida digna crear en los países de África y América nuevas zonas residenciales, desde pequeños poblados hasta ciudades medianas, convertidas en auténticos polos de desarrollo , en semillas que poco a poco se vayan extendiendo por el conjunto de los territorios de todos estos países; para aplicar y liderar todas estas acciones y cambios formar personal originario y residente en todos estos países lo que puede convertirse en una gran oportunidad para la vuelta a los mismos de todos aquellos que tuvieron que emigrar para buscar un futuro que sus países le denegaban pero para el cual ahora les reclama.

Desconozco la trayectoria que ha seguido este trabajo pero creo que puede ser un buen punto de partida para que Canarias se presente y ofrezca como un punto central desde donde planificar, impulsar y coordinar un auténtico plan para construir un mundo mejor (el B3W u otro) en el marco de nuestra Tricontinentalidad. Y desde esa posición las instituciones públicas canarias pueden jugar un papel importante en el concierto nacional e internacional y nuestras empresas, en buena parte internacionalizadas, pueden encontrar el impulso que necesitan para jugar el papel deseado en el futuro de Canarias.