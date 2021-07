Pastoral comunista contra la carne

Garzón, que existe, ha lanzado una campaña que anatemiza la carne por ser más contaminante (flatulencias o pedos de vacas, heces de cerdos y piensos...) que el coche, himno a la sostenibilidad que ha soliviantado a los ganaderos, jamoneros de bellota, criadores de pollos, criadillas, sobrasadas, morcillas de Teror, fuet... Al macizo que nos convierte en potencia gastronómica mucho más preclara, entiendo, frente a un pescado de unos mares cada vez más esquilmados, aunque el comunista revisionista lo pase por alto o nos invite a las piscifactorias cuando una vieja rocosa es el manjar. Esta especie de pastoral marxista leninista contra la carne ha sido fulminada desde Lituania, nada menos, por Pedro Sánchez, que suspiró ante la prensa por un chuletón en su punto, «imbatible», dijo, mientras sus tripas disparaban a matar.

En el documental Super Size Me, el ocurrente Michael Moore demostró los efectos diabólicos que provocó en su cuerpito el consumo radical de hamburguesas a largo de treinta días. La marranada pedagógica -el mensaje era contra la obesidad en EEUU- provocó un colapso de sus constantes vitales. Este Garzón que llama contra el filete, la rabadilla, la carne de cabra o el baifito, poniéndonos carpantas, hace un alegato general donde no deja títere con cabeza entre los pastos de la cabaña nacional. Espero que dentro de unos meses no nos recomiende la conversión en vegetarianos, opción que respeto mucho, menos cuando viene de un ministro. José Antonio Labordeta ya puso el acento en la mesura a la hora de comer, no renunciar a nada de la exuberante mesa patria, pero siempre dispuesto a caminar para bajar la comida y mejorar la digestión. Nos quedan pocos sectores estratégicos, y la gastronomía es uno.