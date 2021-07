La vuelta del estado de alarma

El Gobierno dispone de escasísimas y débiles herramientas para enfrentar la situación, que de todas formas no tiene su expresión más preocupante en que se mantengan abiertos los interiores de bares y restaurantes. La gente se arremolina en las terrazas, bailan la conga en las plazas, se cogen cogorzas en las playas, practican el botellón en calas y en bosques, practican fiestas clandestinas, se reúnen con padres, tíos, primos, nietos y bisnietos en multitudinarios almuerzos y merendolas familiares. Sí, se ponen multas. No, se cobran muy pocas, y no por maldad de este o aquel alcalde, sino porque se acumulan por cientos y miles en las mesas de los funcionarios. Y, por cierto, son recurribles, como cualquier acto administrativo. Miren a su alrededor: ningún cliente tiene miedo a ser multado. La multa, en su caso, se la clavan al dueño del establecimiento. Por tanto no existen medidas y procedimientos realmente coercitivos. En otros países, en fin, se hizo de otra manera. Se reformaron reglamentos, se elevó la cuantía de las multas, se simplificaron los procedimientos administrativos para imponer y cobrar las sanciones. Más de un año después de finalizado el confinamiento no se ha hecho absolutamente nada a ese respecto.

Por eso el Gobierno tira, lamentablemente, de tristezas inoperantes como cerrar los parques o prohibir la venta de alcohol a partir de las ocho de la noche, algo que se puede solventar pasando por el supermercado o la licorería, digamos, a las siete y media. Los que repiten el mantra de la vacunación deberían reconocer que hasta mediados de septiembre no alcanzaremos el 70% de la población inmunizada y que eso no significa, por desgracia, que la enfermedad no nos toque y no puede afectarnos ligeramente. O un poco más que ligeramente. Por eso junto a la vacunación, a una actitud más proactiva de las fuerzas de seguridad, a la insistencia del relato sobre el penúltimo combate con la covid, es imperioso que se imponga de nuevo el estado de alarma y a partir de las once de la noche, y hasta la seis de la mañana, no haya nadie en las calles ni en las plazas. Quizás baste con un mes. Cuando más tarde se restablezca peor será y más tiempo deberá prolongarse.