La fuerza de un periódico

Entonces me dio un toque en el hombro y comentó que Torres tiene dos familiares directos que llevan dos años en el paro. El hombre se vino arriba y se sinceró. Todavía no sabía mi profesión aunque tampoco estaba contando nada importante, datos que cincelaban el perfil del presidente. Poco a poco supe que mi compañero de butaca vive en Arucas y que ahí jugó a la pelota con el presidente. “Nadie sabe que cuando el incendio que en Gran Canaria quemó campos y vidas sus vecinos estuvimos a su lado, no lo dejamos solo ni de día ni de noche. Había casas en su barrio, que estaban llenas de velas rogando para que frenara la tragedia”.

Aterrizamos. “Oye, soy periodista; me gustaría contar lo que me has dicho, ¿puedo?”

“Pero no digas mi nombre”, “no lo sé”.

Y nos reímos.