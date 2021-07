El rasero de las dictaduras

La nueva portavoz del Gobierno ha evitado calificar a Cuba como una dictadura, pese a las reiteradas preguntas de los periodistas. Puede que Isabel Rodríguez se sienta atada para expresar su opinión en un Gobierno donde los socios niegan taxativamente que el castrismo reprime las libertades y es un régimen despótico abominable. No obstante, esa aceptación o no del totalitarismo en función de donde procede pertenece a una vieja desorientación reaccionaria de la izquierda de la que el PSOE no se ha podido librar del todo, ni siquiera sus militantes más socialdemócratas.