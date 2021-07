Algunas cuestiones sobre la supuesta trama de contratos de las Jornadas del Paisaje

En primer lugar tengo que decir que la denuncia [sobre una supuesta trama de contratos en las Jornadas del Paisaje organizadas por el Cabildo de Gran Canaria] está repleta de mentiras, con acusaciones muy graves hacia el Interventor, hacia la empresa IT7 y hacia mí. Su contenido destila odio y mala fe y solo tiene una intención: hacer daño al Interventor, que resulta que es mi marido, a través de mí, así que el denunciante “me espía” a mí, me vigila, me persigue, me hace fotos sin yo saberlo, ¿me acosa? Será cuestión de hablarlo con un abogado y saber si puede considerarse así.

Llevo trabajando en comunicación 40 años, como periodista ejerciendo en medios de comunicación y como empresaria de comunicación. Y he trabajado y trabajo mucho con IT7, empresa dirigida por Michel Jorge Millares, mi amigo y compañero de LA PROVINCIA, en su momento. Con él gestioné la organización del I Foro de Turismo de Maspalomas, el 50 aniversario de Maspalomas Costa Canaria, el Día Mundial del Turismo que se celebró en Maspalomas en 2012 y las ediciones de la Universidad de Verano de Maspalomas dirigidas por él, incluida la actual, entre otras muchas colaboraciones, a lo largo de todos estos años. No es mi testaferro, no lo ha sido nunca, he trabajado con él siempre que me ha llamado para hacerlo, incluidas las Jornadas del Paisaje. Siempre he trabajado muy a gusto con él porque es un magnífico profesional. Por cierto, dice el denunciante y miente, que Michel Jorge Millares domicilió su empresa IT7 en una de los despachos vacíos de IMACO 89 en 2016. No es cierto, IMACO 89 le hizo un contrato de alquiler, con fecha 1 de julio de 2011 por 450 euros mensuales, coincidiendo con el cambio que hizo a su domicilio fiscal que fijó en la misma dirección que IMACO 89.

El denunciante, Rafael Ramírez Hernández, que todo el mundo sepa su nombre, incluidos los lectores de la Provincia, hace años que intenta acusar a mi marido de beneficiar a mi empresa, busca en los ordenadores del Cabildo a los que tiene acceso, y luego hace sus montajes, sus elucubraciones con un único fin, desacreditarle y hacerle daño a él y a toda mi familia.

No voy a decir a la Justicia lo que debe hacer, faltaría más, pero sí voy a pedir a este periódico, del que yo formé parte hace tiempo, que cuando se archive la denuncia, porque espero que así sea, dediquen el mismo espacio, portada y página interior (5 de julio) y dos páginas y media (6 de julio) a informar de su archivo y de las razones del mismo.