Los jueces están en otro país

El partido de Santiago Abascal, que sí votó en el Parlamento a favor de la medida extraordinaria, recibe el aval de que el drástico encierro necesitaba un estado de excepción. ¿La diferencia? Uno, el vetado, supone un control por parte del parlamento a posteriori, mientras que el otro no puede salir adelante sin el permiso a priori de la Cámara. La decisión judicial servirá para recauchutar a la oposición y a los ultras en el Congreso de los Diputados, y para que a los ciudadanos sancionados por burlar el confinamiento se les devuelva el importe de las multas, en caso de que las hubiesen llegado a pagar, cosa que pongo en duda. Más allá de estos efectos extraños al verdadero meollo de la cuestión, una pandemia terrorífica que hay que frenar, está una vez más la perplejidad que provocan determinadas decisiones judiciales, siempre respetables pero no exentas al justo ejercicio de la crítica. Más de lo mismo -la estigmatización de un gobiernos al que se le desposee de herramientas- subyace tras la negativa del TSJC a aceptar el toque de queda diseñado por el ejecutivo de Torres para los niveles 3 y 4. Con el confinamiento, lo que estaba en juego era la salvación de vidas en el momento más álgido de la pandemia con las Ucis desbordadas y la sociedad aterrorizada. En la quinta oleada, con la prohibición de salir de casa desde las 00.30 a las 06.00 horas, se trata de evitar el contagio entre los jóvenes a la vez que se acelera el proceso de vacunación para alcanzar la mayor inmunidad posible. Sin entrar en disquisiciones doctrinales amamantadas por la filosofía del derecho sobre mesas de caoba, cabría por parte de sus egregias personalidades ponderar -en el sentido de contrapesar o equilibrar- a partir del país y la situación en la que nos encontramos. Así, con la resistencia judicial, no se acaba el covid.