En primer lugar, tengo que señalar que no soy ‘testaferro’ de nadie [relacionado con una trama de contratos denunciada en el Cabildo de Gran Canaria]. Tengo una amiga periodista desde hace 39 años. Hemos trabajado juntos en el periódico LA PROVINCIA (en cuya redacción trabajé hasta 2001) en la década de los 80. Después abandonó la redacción en 1989 para crear una empresa, Imaco89, con la cual he colaborado profesionalmente en festivales como Atlántica, en eventos como el 50 aniversario de Maspalomas Costa Canaria, el Día Mundial y el Foro Internacional de Turismo, así como los 50 años de la visita de los astronautas del Apolo XI a Gran Canaria, o la Universidad de Verano..., siempre nos hemos apoyado y entendido en el trabajo, siempre, en situaciones complejas y sin necesidad de establecer una relación jurídica sino estrictamente profesional y de amistad.

Pero, su marido es el interventor del Cabildo y, por este motivo, no puede realizar su trabajo con esta institución, por incompatibilidad administrativa.

Sin embargo, me hubiera gustado contar con ella y su equipo en los actos que organicé por encargo del Cabildo como los aniversarios del Patronato de Turismo o de la Feria del Atlántico y Atlantur... entidades dependientes de la Corporación Insular, como tantas campañas y acciones que podría ejecutar, pero está condenada a no poder contratar con la mayor ‘empresa’ de Gran Canaria.

Ángeles Horna, como en otras muchas ocasiones, me ayudó profesionalmente en la gestión de la celebración de las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria en 2016, 17 y 18 (en 2019 no pude y no quise hacerme cargo de la organización, aunque allí estuvimos ambos, acompañando a organizadores y numerosos participantes, con quienes mantenemos una relación de amistad desde hace décadas). Estábamos rodeados de amigos/as y creando conciencia de paisaje en los inicios del plan de acción paisajística del Cabildo. Y pusimos en marcha unos premios que reconocían a personas y entidades defensoras del paisaje. Yo fui el organizador y coordinador de aquellas tres primeras ediciones de las Jornadas promovidas por el Observatorio del Paisaje y me hice cargo de los pagos de numerosos gastos con el importe de la contratación del servicio. Y continuo colaborando activamente con el Observatorio, porque el paisaje de Gran Canaria es nuestro espacio común y nuestro principal atractivo turístico. Pero el denunciante, R. R. H. cuenta que el Cabildo me usó como “testaferro” de mi amiga. Y sus pruebas son: A) fotos de ella entre el público en las jornadas del Paisaje de 2016, 17 y 18 (no incluye ninguna fotografía en la que yo aparezco); y B) que “trasladé” mi despacho y el domicilio fiscal a las oficinas de Imaco89 al comenzar las Jornadas en 2016. Remata con otro ‘argumento’, como que no soy digno de ese encargo (profesionalmente).

[…]

Espero que los tribunales actúen archivando el ‘caso’ o interesándose por el uso del dinero de los contratos si consideran que deben hacerlo, pero me gustaría que supieran que mi empresa fue contratada por los sistemas legalmente establecidos, para organizar las Jornadas del paisaje de Gran Canaria, en 2016 por 18.425,4 euros, en 2017 por 19.260 euros y en 2018 por 29.532 (no aclara el denunciante que en los importes se incluye el 7% de IGIC). Además, se cita a los diversos patrocinadores, sin explicar que colaboraron en ‘especie’, con premios para los concursos que se realizaron.