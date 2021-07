Fantasías y sentencias

He encontrado este discurso avalado por doctoras en Filosofía, ingenieros de caminos, maestras o enfermeros: así, con el franquismo desatado que se enseñorea en el Tribunal Superior de Justicia en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Constitucional (táchese lo que no proceda) no se puede gobernar. Son instancias oscuras y malignas donde se agitan cláusulas y latines con una voluntad fascista para boicotear la acción de un probo Gobierno de izquierdas. Los más constructivos claman por una renovación del tribunal en cuestión para colocar magistrados que compartan el sano sentido común de la gente. Los demás se ríen de la separación de poderes y otras vetusteces y llaman a un cambio de fondo que permita construir un futuro para todos y etcétera. Esta marejada de basurilla ha sido alimentada por Podemos antes y después de su acceso al poder, y ha terminado por gustarle al PSOE, que guarda mejor las formas, pero que le hace cada vez más guiños al despropósito. En el fondo es una versión progre de la teoría conspiranoica del Estado Profundo de Trump. ¿Por qué Trump no levantó en muro en la frontera mexicana, por qué no reabrió todas las minas de carbón, por qué no devolvió al territorio norteamericano todas las empresas deslocalizadas, por qué, en última instancia, perdió las elecciones del pasado noviembre? Porque en los aparatos se seguridad del Estado y en la administración de justicia una conspiración entre multimillonarios, demócratas, comunistas y pedófilos impidieron el cumplimiento en sus más nobles objetivos. Aquí es el franquismo, aunque Franco lleve muerto cerca de medio siglo.