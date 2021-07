A rebufo de Vox y Ayuso

Dice Pablo Casado que Pedro Sánchez ha cambiado el Gobierno con la única intención de mantenerse en el poder. Sorprende el argumento no porque la oposición no acostumbre a decir tales cosas sobre las intenciones que mueven al jefe del Ejecutivo, sino porque podría parecer que lo que le impulsa a él, en su descarnada estrategia de acoso y derribo, fuera otra cosa que llegar lo antes posible a la Moncloa. Parece que al líder del PP no le interesa la remodelación gubernamental más que para atacar al presidente, que ha calificado de «mala persona». Nada nuevo, hace meses le llamó felón. Sin embargo, no se muestra interesado en saber si quienes se estrenaron este lunes en las carteras ministeriales son personas con capacidad para desempeñarlas ni en si los cambios van a ser beneficiosos para el conjunto de la sociedad o no.