En unos diez años, por poner un año, ni cerca ni lejos, el periodismo de verano, un periodismo del entretenimiento, sin grandes pretensiones, refrescante, descafeinado, con personajes curiosos, políticos en traje de baño ha ido desapareciendo como han mermado las redacciones. Es verdad que las redes sociales nos han igualado a todos y nos han complicado la vida. Vivimos otros tiempos y algunos añoran un pasado en periodismo que tenía mucho encanto pero poco futuro. La sociedad, la vida, nos marca el paso. Hay nostalgia de aquellos veranos en los que los periodistas teníamos que buscarnos la vida para ofrecer a los lectores un diario digno. No me olvido del suplemento veraniego que cada Agosto publicamos día tras día. Un trabajo en el que se implicó la redacción entera aportando ideas y reportaje. Como digo, otros tiempos.

Perseguíamos a los famosos que venían a las islas. Una vez nos contaron que Fernando Alonso se estaba dando un baño en él sur con su entones novia, Raquel del Rosario. Se hizo la fotografía que encabronó al corredor. Hubo tal pelotera que la cámara del fotógrafo acabó en suelo.

Un día nos contaron que Alfonso Guerra pasaría unos días con su hija en el Hierro. Allí nadó en La Restinga con Eligio Hernández que se convirtió en nuestro cómplice.

Otra verano nos matamos buscando al comisario Amedo en Meloneras. Cuando lo localizamos no era él. A Julio Iglesias lo sorprendimos en la piscina de un lujoso hotel de Maspalomas rodeado de mujeres. A Norma Duval no la dejamos ni quejarse. Estaba con su familia en Playa del Inglés. A Raphael lo sorprendimos en una terraza de San Agustín. Sara Montiel vino al cumpleaños. La foto que le hicimos no le gustó y hubo que hacer otra. Mal menor. Ellos y muchos otros nos ayudaron mucho aquellos veranos.

Lo mejor. Un día vimos al padre de Julio Iglesias comiéndose un helado. Hicimos la foto y la vendimos por 25.OOO.