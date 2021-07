A Santana se le agota el tiempo

En el Acuerdo para un Gobierno de Progreso apenas se dedicaba un folio sobre políticas sociales y se nucleaban alrededor de dos objetivos que siguen sin cumplirse: la instauración de la renta ciudadana, cumpliendo el precepto correspondiente del nuevo Estatuto de Autonomía, y el desarrollo del catálogo de servicios y prestaciones de la Ley de Servicios Sociales de Canarias de 2019. Incluso si uno revisa el tratamiento de la dependencia en el programa electoral de Sí Podemos Canarias solo podrá encontrar una mención “aumentaremos sustancialmente el personal dedicado a la tramitación de los expedientes de reconocimiento de la situación de dependencia”. Vaya. Con que sustancialmente. Qué cosas. Lo cierto es que Noemí Santana y su equipo (ese sí rápidamente nombrado, incluyendo dos viceconsejerías con funciones básicamente delegadas y no ejecutivas) no presentaron ni pelearon para los primeros presupuestos de la legislatura la convocatoria de 500 plazas –por ejemplo – de técnicos y administrativos para acelerar la gestión de la dependencia en Canarias. Si lo hubieran hecho entonces la situación de la Consejería de Derechos Sociales sería muy distinta, por no hablar de la de los administrados. Y eso, y no otra cosa, es gobernar: analizar problemas, habilitar recursos y técnicas para superarlos, ponerlos en práctica con la máxima eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Santana ha sido incapaz durante dos años de despojarse de los ademanes y jergas del activista opositor y para entender que la gestión diligente y satisfactoria no depende del voluntarismo y la simpatía ideológica. Porque ideológico fue su análisis inicial, voluntarista ha sido su innegable esfuerzo, arrogante su actitud habitual ante las críticas sindicales, periodísticas o parlamentarias. Ahora siente cómo se le agota el tiempo.