La floreciente irresponsabilidad

Lo que se llama nueva política –en realidad en una nueva retórica –se alimenta básicamente de una inspiración populista plena y hasta exaltadamente desvergonzada. El pueblo, que debe ser restituido como actor político fundacional, carece de ninguna responsabilidad sobre nada de lo que le ocurre. El pueblo siempre es víctima propiciatoria, la democracia solo se construye y legitima desde la izquierda, las fuerzas populares no se equivocan, y si lo hacen, si la joden bien jodida, la responsabilidad resulta invariablemente ajena. Ese el terreno abonado en el que crecen actitudes tan asombrosas como las que hemos visto últimamente: una Noemí Santana culpando a la oposición, a los sindicatos, a funcionarios de la administración de justicia o a los medios de comunicación de las insuficiencias, errores y fracasos de su gestión en la Consejería de Derechos Sociales; un Alberto Garzón, ministro del Consumo, expresando su esperanza de que el Consejo de Ministros del que forma parte arregle de una vez lo de la salvaje subida de la tarifa eléctrica. La irresponsabilidad se ejerce con un descaro tan relajado como repulsivo. La incapacidad y la negligencia son relatadas como un martirologio. Y si no soy responsable de nada, ¿por qué vas a retirarme la confianza, ciudadano? Si incluso deberías observarme con mayor simpatía: soy como tú. No puedo bajar la maldita tarifa eléctrica, no puedo sacar adelante los expedientes de dependencia ni las ayudas sociales en medio de una crisis atroz, no puedo desarrollar un PGO para el municipio de San Cristóbal de La Laguna.