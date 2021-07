La telebasura se mantiene en perfecto estado de salud

De un considerable tiempo a esta parte han copado los espacios de las cadenas tanto públicas como privadas, ya sean locales, autonómicas o nacionales, con un rosario de juicios paralelos, bajos instintos, mentiras, calumnias, ordinarieces, griterío soez y amarillismo. Todo vale en este circo mediático poblado de personajes que, sin ningún rubor, prostituyen sus cuerpos y sus almas delante de las cámaras en busca de su correspondiente minuto de gloria, acompañados normalmente de unos ingresos inversamente proporcionales a su nivel intelectual y moral. Paradójicamente, los promotores de estos engendros responden a críticas y quejas escudándose en que se limitan a reflejar una realidad social que, según su percepción, incluye a individuos que durante su infancia sufrieron abusos en el seno familiar, o mantuvieron su primera relación sexual siendo aún niños o cometieron toda suerte de excesos tóxicos en sus años mozos, por aportar algún ejemplo.

El éxito de sus fórmulas estriba en expresar visiones personales lo más alejadas posible del rigor y del conocimiento. Lo contrario implica ser un perro verde, un extraterrestre, un peligro público que se ha limitado a vivir en los límites de la tan denostada normalidad, ya que, en virtud de la férrea dictadura de las audiencias, las opiniones de quienes han sacrificado una vida al estudio y al comportamiento digno no pueden ser tenidas en cuenta. Las andanadas de los fenómenos de barraca de turno, por contra, son las que neutralizan y reducen a escombros los criterios de quienes poseen mayores capacidades técnicas y mejores cualidades artísticas. Siempre me ha resultado imposible hallar un ápice de interés en esos espacios cuyo único contenido se ciñe a divulgar las intimidades más bochornosas de sus participantes, sea en una isla desierta, en una casa alejada del mundanal ruido, en una granja con vacas y gallinas, en un restaurante o en un plató de grabación.

Sin embargo, para las grandes cadenas todo vale con tal de liderar las estadísticas de seguimiento y se afanan en llevar a cabo estrategias de carácter cuasibélico para conseguir el mayor número posible de espectadores, aun a riesgo de condenar a estos a un eterno erial cultural. Ostentar el liderazgo mediático les sirve para reforzar su imagen de marca y obtener de ese modo una millonaria repercusión económica derivada de la publicidad. La pugna entre ellas es constante y cruenta, y para alcanzar la victoria final no dudan en retribuir a los peones de sus tableros (llámense concursos, realities o tertulias sabatinas con pretensiones periodísticas) con unas cantidades astronómicas equivalentes a décadas salariales para cualquier ciudadano de a pie, y que a más de uno nos revuelven el estómago y la conciencia. La esclavitud de las cuotas obliga a las cadenas a ser más conservadoras y a no arriesgar con nuevos contenidos, generando un empobrecimiento cultural y un descenso en el buen gusto y en la predisposición de los televidentes a apreciar proyectos creativos que se desmarquen de la corriente dominante. En resumen, mientras la oferta de entretenimiento e información audiovisual transite por estos derroteros, contribuir a un progreso social de calidad no dejará de ser una utopía. Otra más.