Amarillo era el submarino de los Beatles y así debe ser el cielo educativo por el que deambula la exministra Isabel Celaá. Con su marcha, se certifica que el socialismo no ha cejado ni por un instante en la búsqueda o consolidación del ideal pedagógico de los próceres progresistas. Desde Maravall, Marchesi y, por supuesto, el desaparecido Rubalcaba no ha habido semejante empuje por llevar adelante lo que un día soñaron los viejos pedagogos de la vanguardia. En aquel momento, se llamó «reforma educativa» a aquel empeño por modernizar la escuela en España. Equivocados o no, hay que reconocer la fuerza con la que intentaron plasmar sus deseos en la realidad de un país que, en cierto modo, y esto también hay que admitírselo, estaba necesitado de una actualización de las aulas. No obstante, el prurito progresista por cambiar el modelo educativo no ha ido acompañado de la correspondiente mejora objetiva en los rendimientos del alumnado, sino más bien todo lo contrario. La rebaja cultural de los estudiantes, especialmente los de Secundaria, ha ido en paralelo a la pérdida de algunos factores esenciales en la dinámica docente y, por extensión, también de la escolar. En este sentido, la labor de Celaá ha sido, en lugar de activadora del esfuerzo o la responsabilidad del discente, un insistente refuerzo de la relajación de aquellos elementos clave de la educación. Ahora, ni por asomo se encuentran estos criterios básicos en el ejercicio del magisterio.