Aunque ninguno de ellos parezca estar preocupado en lo más mínimo por la comisión con la que AMLO les amenaza, el episodio indica bastante bien el concepto de democracia que aplica el populismo, más que conocido por cierto aquí, en España. Consiste en organizar consultas ciudadanas y dar por bueno el resultado –siempre que favorezca las tesis de quien las convoca– sin necesidad de establecer un mínimo quorum de participación que dote de algún viso de legalidad a la medida. Es en esencia lo mismo que hicieron los promotores de la consulta soberanista del 1º de octubre de 2017 de la que se ha derivado un proceso judicial por supuesta malversación de fondos públicos.

Pero aunque no se hubiese malgastado ni un solo euro, ¿qué sentido democrático tiene utilizar como coartada un referéndum al que acude una parte ínfima de la ciudadanía? El argumento compartido por AMLO y los líderes del proceso soberanista catalán apunta a que los pocos votantes dieron un apoyo abrumador a la iniciativa ofrecida: más del 90% en ambos casos. Algo que se acerca tanto a los usos y los resultados de las dictaduras cuando montan consultas populares que, por sí solo, debería hacer que cundiesen los temores y las sospechas.

La democracia no tiene nada que ver con pachangas verbeneras, consultas sesgadas o interpretaciones ventajistas. Exige procedimientos serios que contengan, entre otras cosas, el respeto escrupuloso de un quorum capaz de legitimar cualquier referéndum. Hay que definirlo de antemano como garantía para la protección de los ciudadanos y no debe ser nunca modificado a la baja ni siquiera unos pocos puntos. Cuando hablamos de una participación que no llega ni siquiera al 10%, apaga y vámonos.