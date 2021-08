Incertidumbres

Escucho a Blas Trujillo, político cuasiprofesional que siempre me ha caído bien, porque no es Willy Brandt, de acuerdo, pero no suele hacer mal el trabajo que le encargan. Si uno le hace caso a Trujillo, que ayer iba de guajiro pandémico, las cosas van epidemiológicamente bien y mal, mejorando y empeorando, con contagios que han crecido mucho pero que ya están cayendo en las islas en las que cayendo están, porque en las demás no. La convicción cantinflesca del discurso Trujillo me va poniendo cada vez más nervioso. Evidentemente no está haciendo mal el trabajo que le encargan: alertar pero no asustar, ser optimista entre paréntesis de reflexiones preocupantes, apuntar una recuperación mientras se deslizan espantos y, sobre todo, que parezca que se está controlando todo. Ese dato, por ejemplo: el 26% de las personas ingresadas en UCI en Canarias tiene entre 12 y 39 años. Glup. La media de edad de los ingresados es de 51 años. Glub, de nuevo. La cepa Delta ya ocupa un 80% de los contagios de Canarias. Lo mejor, la marcha de la campaña de vacunación: un 63% de los mayores de 12 años residentes en las Islas ya tienen dosis completa. No es descabellado que a principios de septiembre se llegue al 75% y a partir de entonces se evidenciará el impacto positivo en un descenso de la presión asistencial.