Academia Colau para el hombre

De esta intransigencia, de este modo unívoco e inquisitorial de ver las cosas, no resulta extraño que ciertos políticos quieran modelar los géneros a su antojo, decir a mujeres y a varones cómo deben ser y cómo deben vivir su condición. Por supuesto, es más visible en la izquierda que en la ideología conservadora, porque el progreso pasa por definir al “nuevo hombre” o a la “nueva mujer”. Así, la señora Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, se ha sacado de la manga una “academia de las nuevas masculinidades”, que pondrá en marcha el próximo mes de octubre. Y uno reflexiona si esta mujer sueña por las noches con modificar o alterar la conducta de los que la rodean en vez de hacer el esfuerzo de comprenderlas. En sí, esta señora es una contradicción, una llamada desesperada por encontrar el camino. En fin, su propuesta promoverá “modelos de masculinidad abiertos, plurales y heterogéneos”, pero qué mayor diversidad que el respeto a lo que ya existe, qué mayor tolerancia que admitir lo diferente. El deseo de Colau por dar uniformidad al hombre, de reducirlo a unos códigos morales compartidos por unos pocos, que se consideran además superiores al resto, sólo conducirá a lo opuesto de lo que se plantea. Cómo no, hay varones, como también mujeres, que actúan bajo parámetros objetivamente negativos, pero, para ellos, ya existen las leyes oportunas. La pretensión de definir la masculinidad con unos determinados anteojos, al margen de la riqueza diversa de la vida, es sinónimo de intolerancia y sectarismo. Algo típico de la izquierda reaccionaria, y que conste que lo mismo diría si hallase igual empeño en la derecha, pero, hasta el instante, no lo encuentro.

Por último, recomiendo vivamente la lectura del Banquete de Platón cuando a nuestro alrededor alguien profiera mensajes en pos de la definición del “nuevo hombre”, puesto que allí satisfarán su curiosidad sobre el asunto. Desde Apolodoro, Fedro, Pausanías, Erixímaco o el propio Aristófanes hasta llegar al veterano Sócrates, todos hablan del Amor y, por extensión, de los hombres y de las mujeres y les aseguro que muchas de las cosas que se dicen en el texto canónico del ateniense conservan aún el valor de lo genuino, como intemporales que son. Pero, por encima de eso, la lección platónica sobresale por la naturalidad con que trata la condición de lo masculino y lo femenino, así como por la abierta tolerancia hacia el que piensa de modo distinto al instaurado. Ojalá en la “Academia Colau” tomarán contacto con Platón o Aristófanes. Otro gallo nos cantaría.