Mafalda vive, la lucha sigue

Hace exactamente una semana, tal día como hoy, mi padre me preguntaba que porqué escribía siempre de cuestiones «tristes», que a ver si algún día me animaba y contaba algo más «divertido». «Están muy bien, pero hija...». Fue su manera cariñosa de llamarme ‘intensa’, mientras se le escapaba una risita al otro lado del teléfono. Y la verdad es que razón no le falta. Siempre que escribo tengo la sensación de que, poco a poco, mientras golpeo arrítmicamente el teclado a más de 30 grados a la sombra en la redacción (las ventanas abiertas por el covid son las inmisericordes puertas de entrada del poniente agostí) va apoderándose de mi -además de esa humedad mediterránea que es como Rexona, que nunca, nunca te abandona- algo etéreo, incalificable, que me arrastra inmediatamente desde un estado buenista original a un terreno pantanoso donde se mezcla la filosofía de manual urgente con el pesimismo, la desesperanza y un eterno cabreo generalizado.