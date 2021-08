Intentando hacer justicia

Leo con avidez en la prensa de estos días, pues han salido varios reportajes sobre el tema, para ver si se han acordado de uno de los precursores que mas luchó por sacar adelante lo que conocemos como la Circunvalación de Las Palmas.

Pues como suele ocurrir, desgraciadamente y no es el primer caso y tampoco será el último, se han olvidado de uno de aquellos verdaderos hacedores de tal logro al que siempre le acompañó la discreción, la caballerosidad y el buen hacer sin ninguna pretensión por su parte.

Recuerdo con cierta añoranza que lo que hoy conocemos como Plataforma para la Circunvalación se reunía periódicamente en el célebre Gabinete Literario para trazar los caminos a seguir con el entonces Ministerio de Obras Públicas (MOP) y al frente de la comitiva por razones profesionales como por su buen hacer estaba el prestigioso letrado y entonces Decano del Colegio de Abogados Salvador Trujillo Perdomo, que también que era el director de los servicios jurídicos del Banco Central en Canarias.

Esta última responsabilidad hacía que con mucha frecuencia tuviera que ir a Madrid para cuestiones propias del cargo. Salvador Trujill programaba el viaje de tal forma que diera la posibilidad de seguir muy de cerca las gestiones que se seguían en el MOP sobre los expedientes de la circunvalación.

Todos los que conocimos a Salvador Trujillo Perdomo sabemos de la aguda visión de futuro que tenía de Gran Canaria y en especial del tema de la circunvalación que le había encomendado por la plataforma.

Terminadas las posibles reuniones de sus temas bancarios, cuando no de las del Decanato, se apresuraba en dirigirse al MOP para seguir las pistas de los expedientes pues decía qué lo que no se persigue no se consigue.

Fue él, Salvador Trujillo Perdomo el verdadero y legítimo gestor de las primeras autorizaciones para las diversas fases de la Circunvalación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Pues bien, ni la menor mención de nadie y menos de los políticos actuales que para salir en la foto e intentar apuntarse el tanto mira que han corrido e inventado historias. Las medallas que se quieren apuntar son de chocolate y ahora con los calores del verano se derretirán y se les quedarán bonitas las chaquetas y la camisas.

Bien haría el Colegio de Abogados en proponer que el que fuera otrora su Decano el que este último tramo y cierre de la circunvalación lleve su nombre. Sería de justicia.