Gabo y Eisenhower en una juguetería de Ginebra

Quienes hayan conocido a Gabriel García Márquez en persona, y no sólo leyéndolo, lo recordarán preguntando. Su manera de hacerlo era la de un hombre curioso, que es la antesala de lo que debe ser un periodista: un preguntón. Como los niños, Gabo carecía de vergüenza para preguntar por lo que no llegaba a entender. Lo hacía obsesivamente, sin cesar hasta que tuviera claros los elementos que precisaba para comprender los hechos. No preguntaba tan solo por saber para sí mismo, sino para contarlo. Sus memorias, por cierto, se llamaron así, Vivir para contarla, y ahí no refería grandes sucesos, hechos sobresalientes de los que tuviera noticia porque estuviera cerca o en el meollo, sino porque se le quedaron en la memoria, precisamente, porque tuvieron que ver con las que cosas que le pasaron a él u ocurrieron estando presente.