Marcha atrás

Yo era aún muy joven la primera vez que fui a Londres. De allí me traje (en un libro que casi nadie ha leído y que ya ni siquiera sé si escribí) un poema sobre un jardín, un parque cerrado donde el tiempo habitaba detenido. No dije entonces algo que temí decir (vuelvo a confesar que era muy joven) y que regresa hoy con el poema perdido, una inscripción hallada en un reloj: «It’s later than you think» (es más tarde de lo que crees) y que era, en realidad, un precipicio.