La educación sanitaria requiere el amparo jurídico

de espaldas a la ciencia”

La evidencia científica ha sido clara en los últimos treinta años sobre la eficacia de la Educación Sanitaria a la población para mitigar los efectos de las enfermedades y sus factores de riesgo. Minimizar las conductas no saludables, priorizar la prevención y adoptar una estrategia de autocuidado de la salud de cada persona se establecieron hace treinta años como pilares del sistema de salud, y en especial de la atención primaria, que acertadamente denominaron a los centros de atención sanitaria a la población, como Centros de Salud (y no de enfermedad o asistenciales).

En una situación de pandemia como la que estamos viviendo, donde literalmente un problema de salud ha paralizado todas nuestras vidas y sus actividades (en todo el planeta); la recuperación de ese problema debe dirigirse, en primer lugar a la asistencia sanitaria de la población enferma y/o contagiada, y después a prevenir la transmisión de la misma y su cadena de contagios. Las autoridades sanitarias –y no sanitarias–, han establecido a medida que se disponía de la información contrastada, -con el liderazgo de la OMS-, la línea de ir comunicando los hábitos adecuados para evitar la transmisión de la covid-19.

De hecho, no solo ha ocurrido en esta actual situación de pandemia sino en cualquier otra circunstancia, donde un problema de salud pudiera afectar a la población sana. Siempre han existido las cuarentenas (quien no ha tenido a alguien en casa con varicela), la utilización de mascarilla (protección respiratoria para personas inmunodeprimidas), lavado de manos (obligatoria en la manipulación de alimentos), vacunación (exigible para viajar a zonas de riesgo), etcétera.

En todo caso, definido como potenciales problemas de salud grave, el consejo de salud o hábito saludable ha debido potenciarse muchas veces con un respaldo jurídico y/o normativo que le dé el sentido de obligatoriedad, por la consecuencia fatalista que puede producir en la persona, en la comunidad y en el propio sostenimiento de los servicios y recursos sanitarios.

La situación es compleja, pues quizás no ha habido tiempo en explicar detalladamente a una parte de la población que las normas sanitarias que se han impuesto durante la pandemia son el refuerzo a un hábito, a una educación sanitaria que deberíamos interiorizar, como lo es un desayuno saludable, la práctica de ejercicio físico o el evitar hábitos tóxicos como fumar o automedicarse sin control.

Tener la sensación de que algo que indican a realizar es una norma y una obligación, y no un consejo de salud, es muy peligroso si no se explica bien, con la metodología y proceso adecuados. No ha habido tiempo para ello, y ante una enfermedad desconocida, que se requiere tiempo para ir probando y comprobando las evidencias, los cruces de dudas y no aceptaciones se convierten en amenazas y barreras.

Reforzar que se trata de una medida de prevención y protección es lo que se ha intentado a lo largo de todo este ciclo. Y tal, y como sucede, en la evolución educativa sanitaria, cuando los indicadores deben reforzarse en positivo, la ayuda normativa y jurídica se hace necesaria.

Para trabajar en el sector alimentación se obliga hace décadas (1983) a formarse como manipuladores de alimentos, entre otras cosas, para que se sepa cómo se producen las intoxicaciones alimentarias y cómo prevenirlas. Pero también para que conozca la normativa y la ley que deben cumplir en su trabajo, pues ese trabajo está estrechamente relacionado con la salud de las personas. Desde el año 2004, para ejercer como tatuador/a o perforador/a de piercing se tiene la obligación de estar vacunado/a de la hepatitis B y del tétanos, lo que ha propiciado que ese potencial riesgo haya prácticamente desaparecido en la actualidad. Los y las profesionales del tatuaje realizan también un curso obligatorio para conocer los riesgos y la normativa a cumplir.

Obviamente, a nadie se le esconde que los profesionales sanitarios, de manera lógica, ética y legal deben cumplir con las medidas de protección propias a su profesión en la asistencia a pacientes. Nadie imagina una asistencia sin lavado de manos, una cura sin guantes o un aislamiento por tuberculosis sin mascarilla. Es intrínseco a la profesión, es lógicamente aceptado y exigido por la sociedad.

El consejo protector, primero debe potenciarse como tal, con la evidencia y el rigor que le acompañe, pues nos va la salud de todos. Y obviamente, no todo debe convertirse en norma, cuando la evidencia directa no es tajante, donde se refuerza entonces el modelo educativo. Pero en otras ocasiones, la evidencia es tan directa que el respaldo de la norma se antoja indispensable (ley antitabaco, educación vial, seguridad alimentaria, vacunación profiláctica).

Los ejemplos son miles, los y las educadoras sanitarias, con el protagonismo de los y las profesionales de enfermería, llevan meses haciendo pedagogía de la salud. La normalidad debe llegar cuando se una el consejo protector a una mínima norma, en la que todas aparte de sentirnos seguros, cumplamos con nuestra responsabilidad individual y seamos respetuosos con nuestro privilegiado sistema público de salud.

Ya sabemos cómo, dónde y en qué situaciones se producen los contagios, ya conocemos el perfil mayoritario de los ingresos hospitalarios y la gravedad de la enfermedad; y es más que evidente el factor protector de la vacunación, y del resto de medidas preventivas. Hoy por hoy, no se puede vivir de espaldas a la ciencia.

El Derecho a la Salud es un derecho fundamental de todo ser humano. Sin salud, cualquier otro derecho, no es ni siquiera disfrutable. Con esta reflexión debería acabarse el debate de si se debe priorizar ese derecho, tanto desde lo individual como de evitar que afecte a lo colectivo, pues ese derecho incluye el derecho a que no contagien por supuesto.

Cada uno debe poner su granito de arena, la población en su responsabilidad, los profesionales en su atención y vocación de servicio público, los responsables políticos en su coherencia y toma de decisiones consensuadas, y la justicia en el acompañamiento del sentido común. Que así sea, y entonces, serán los de uniforme blanco los que salgan/salgamos a aplaudir.