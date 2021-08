Un plan de acción en salud mental

En relación a la Estrategia de Salud Mental (ESM) que promociona el Ministerio de Sanidad, la Asociación Española de Neuropsiquiatría y profesionales de la Salud Mental (AEN) ha sido muy clara al respecto. La atención en salud mental no necesita una Estrategia, sino un Plan de Acción, con una financiación anual, unas prioridades, un comité de seguimiento y un equipo redactor cualificado. La Estrategia de SM del Ministerio no reúne ninguno de estos criterios, son meras recomendaciones, un listado de iniciativas que no comprometen al gobierno ni a las Comunidades Autónomas. Por eso, estamos convencidos de que la debilidad del sistema de atención a la salud mental no solo es un problema de un psiquiatra más o unos cuantos psicólogos más. No es más para seguir haciendo lo mismo. Se necesita una reflexión profunda para continuar con la reforma psiquiátrica inconclusa, para cambiar lo que se hace y cómo se hace, no solo en sanidad, sino con derechos sociales, educación, empleo y con la justicia. Necesitamos un pacto estatal por la salud mental de este país, lejos de improvisaciones y de marketing. Reducir las desigualdades e inequidades de este país en materia de salud mental es una tarea primordial, para corregir las restricciones producidas desde la crisis económica de finales del la primera década de este siglo.

Respecto a la Ley de Salud mental, si se cumpliera la legislación que hay, no haría falta otra. Si se cumpliera la Carta Magna, ley de leyes, todas las personas, y digo que todas, tendrían su reconocimiento como ciudadanía. La mejor ley es la no ley. En cualquier caso se queda muy corta. Qué mínimo que una supervisión externa e independiente de los servicios. La OMS tiene instrumentos validados de la OMS basados en derechos humanos. La formación de profesionales, muy bien; pero que sea independiente de la industria. Así como la investigación. El derecho a un abogado entre un internamiento se promulga de forma ambigua. La segunda opinión profesional sistemática. Pero sobre todo, una ley sin financiación y sin observatorio para su cumplimiento, es añadir una ley más, que solo recogerá lo disperso, pero no añadirá más a la vida de la gente.

Bueno, veremos lo que ofrece la larga tramitación de la ley, pero lo urgente es un Plan de acción para la Salud con compromiso de las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud.