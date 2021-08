Escrito en el cielo

La nueva evaluación publicada por el IPCC, el panel científico sobre el cambio climático de Naciones Unidas, nos acaba de recordar un hecho simple. Año tras año, desde hace más de un siglo, el tiempo está escribiendo una línea invisible en el cielo de la Tierra. Esa línea es la concentración de CO2, que no ha cesado de aumentar desde que comenzó a medirse. Las moléculas de CO2 son transparentes en la banda de la radiación solar que nuestros ojos detectan y por ese motivo, solo por ese motivo, no apreciamos el aumento de su concentración a simple vista: somete nuestra piel a temperaturas máximas, funde glaciares, deshiela el Ártico, produce sequías, pero no ensombrece lo visible. La concentración de vapor de agua en el cielo sí filtra la radiación lumínica que llega a nuestros ojos, y por ello la apreciamos cada día en las nubes o en el color del firmamento; en cambio, el efecto térmico crucial que determina a largo plazo el clima es invisible.