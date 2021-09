Falsos prestigios

En el carajal del precio de la luz eléctrica, vaya por delante, no hay un solo culpable. Ya sé que a muchos les gustaría un lugar donde reposar el dedo acusador.O simplemente demonizar a las compañías productoras por aquello de los beneficios, en un país que parece querer acostumbrarse a que las empresas pierdan. No es una cuestión sencilla y, por eso, no busquen respuestas simples. No existen. Las víctimas, en cambio, son bastantes más fáciles de identificar.