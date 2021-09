Las cosas que nos pasan

Escuchando al director italiano he recordado una historia parecida vivida en la familia de la que nunca hablamos sin saber exactamente por qué. Sorrentino me ha recordado el monóxido de carbono y su efecto letal. Viajé a Londres con uno de mis hijos como premio por un buen final de curso. Un amigo nos regaló los pasajes y buscamos un hotel céntrico. Compartimos habitación y eso me salvó; una fuga de monóxido de carbono en el hotel nos sacó de la vida. Durante la madrugada la policía desalojó el edificio pero nadie salvo mi hijo se percató de que yo estaba dentro, inconsciente.

Me gustaría localizar a los que vivieron la experiencia.