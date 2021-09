Juan Carlos y el delito eterno

En junio de 2019, la Comisión Europea denunció a las autoridades españolas ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por imponer «sanciones desproporcionadas» a los contribuyentes españoles que no comuniquen a la Agencia Tributaria, a través del modelo 720, las cuentas corrientes y los activos que tienen en otros estados miembros. Lo más duro del régimen sancionador vinculado al temido modelo 720 es que establece la imprescriptibilidad del delito fiscal por ocultación de cuentas bancarias u otros bienes en el extranjero. Por muy lejanas en el tiempo que sean unas cuentas bancarias ocultas en el extranjero, el delito fiscal vinculado no caducará en toda la vida si esas cuentas no fueron declaradas en el modelo 720 que inventó en 2012 el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.