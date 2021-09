Preocupación por la educación

Después del disgusto por haber sido designado miembro del tribunal de selección de profesores de Secundaria de Lengua Castellana y Literatura (la pretendida y supuesta «paridad» en la composición de esos tribunales daría para otro escrito), decidí tomármelo «con filosofía» y afrontar el reto con todo el rigor y la seriedad posibles, pero también con el mejor humor.

Pero este se acabó pronto. Resultó tremendamente descorazonador enfrentarse a decenas de exámenes de aspirantes a profesores titulares de Lengua Castellana tan terriblemente mal escritos. La lectura de pruebas con faltas de ortografía, carentes de rigor léxico, con errores de concordancia que difícilmente perdono a mi alumnado de secundaria y bachillerato, con un absurdo -y a veces inexistente- uso de los nexos más elementales fue no solo descorazonadora; fue triste, desconcertante, desmoralizadora… Pero la tristeza se vuelve auténtica preocupación cuando se piensa que muchos –muchísimos– de esos aspirantes han ocupado durante este curso una plaza como profesor de la materia en varios centros de secundaria de las Islas. ¿Cómo han podido hacerse cargo de las clases de Lengua si han demostrado que no saben escribir? Evidentemente, nos son todos, pero sí un porcentaje lo suficientemente elevado para que cualquier docente se plantee qué hemos hecho mal. ¿Cómo han logrado un grado esos alumnos? ¿Cómo han pasado por la Educación Primaria, la Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Universidad redactando de ese modo tan precario y elaborando textos absolutamente carentes de cohesión y coherencia? ¿Qué estamos haciendo con la educación? Todos; que nadie implicado en todo el proceso eche balones fuera; la culpa no es solo del sistema.