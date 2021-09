Breverías 90

Cuando uno llega a cierta edad va asumiendo la importancia de algunas situaciones consideradas hasta entonces de escasa entidad. Yo por ejemplo he de reconocer cierto desconcierto cuando no hace mucho y por primera vez me cedieron el asiento en el metro, habiendo sido hasta entonces yo el que tomaba como algo natural dicha iniciativa con otros pasajeros. La segunda no me afecta todavía pero creo que merece también la categoría de hito en el imparable paso del tiempo. Me refiero a la primera vez que le endilgan a uno la paternalista admonición: «¡Cuidado el escalón!». La tercera situación no suele requerir la presencia del interesado, pues el comentario no va dirigido a nadie en concreto: «Todos lo queríamos mucho».