Prosa poética

La única vez que he hablado con el presidente Ángel Víctor Torres me aseguró, en un tono muy cordial --jamás abandona la cortesía – que detestaba a los pelotas. No se lo discuto, pero ya decía Jacinto Benavente que muchos hombres no se tragan los elogios y ditirambos, pero todos los saborean. Alguien le debe haber dicho al señor presidente que es un orador estupendo que siempre sabe llegar, sencillamente, al corazón de los oyentes, pero me temo que se trata de una calificación harto discutible. Como prolegómenos a sus discursos, Torres suele apuntar un esquema, escribe algunos nombres y tira para adelante, fiándose de su inspiración. Más o menos lo que hizo en el discurso con el que cerró la reunión del comité de los socialistas canarios – máximo órgano entre congresos del PSC-PSOE – y anunció su disposición a repetir como secretario general.