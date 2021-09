Los jugadores de esports o también llamados “deportes electrónicos” como pueden especular, físicamente hablando no necesitan de estar súper definidos, ni tener grandes músculos o correr rápido. Esta clase de deportistas apenas necesitan de una exigencia física, entonces nos podemos preguntar ¿por qué nos debería de importar tanto su alimentación?

La respuesta es muy sencilla: Nos debería de importar muchísimo, ya que, la alimentación, más precisamente hablando del área de la nutrición, no sólo influye en el aspecto físico, sino, que aquí entra en juego más que nunca la parte mental y cognitiva, y como los nutrientes pueden potenciarlas.

La comida es combustible para nuestro cuerpo, y si un cuerpo va a depender de alimentos de mala calidad, ocurrirá una disminución tanto del rendimiento físico como del mental y, por lo tanto, un empobrecimiento del estado de salud en general de manera inevitable. En otras palabras, no hay manera de llegar a la mejor performance deportiva de un jugador de esports a base de caramelos, snacks altos en grasas, gaseosas, embutidos y bebidas energéticas altas en edulcorantes.

Muchos deportistas dentro del ambiente de los esports a nivel internacional han cambiado o están en proceso de cambiar sus hábitos alimenticios y están más que satisfechos con los resultados a los que conlleva.

Los gamers pueden pasar sentados un montón de tiempo, a veces, entre 8 y 10 horas por día, sin embargo, hay otro tipo de videojuegos e esports que son activos los cuales requieren realizar actividades como bailar o andar en bici, lo cual nos plantean situaciones diferentes que hay que considerar. En la primera opción, se gastan pocas calorías, lo que significa que tienen que comer menos o moverse más para no tender a aumentar de peso, pero en las otras modalidades se gastan muchas, lo cual requiere una compensación alimentaria. Cuanto más activa es la persona, mayores son las calorías que necesita para mantener su peso y sentirse con energía. Un jugador de esports con una dieta alta en calorías tal vez no necesita cambiar su manera de alimentarse, porque quizás realiza suficiente ejercicio. Por otro lado, si un jugador come muy poco, el hecho de ejercitarse sólo incrementa el número de calorías que necesita para mantener su peso. Es importante ajustar las cantidades y calidad de alimentos al nivel de actividad de cada jugador. Aquellos gamers que se ejerciten más podrán consumir mayores cantidades de alimentos sin sentirse cansados.

Lo ideal siempre será que el deportista de esports realice el mayor número de “pausas activas” mejor aún, si éstas son donde se realice algún tipo de actividad física como caminar o estirar (preferiblemente al aire libre y con una exposición al sol). En resumen, no sólo hay que tener en cuenta estas variables, ya que, desde la experiencia que desarrolle en tres distintas organizaciones de países como Argentina y México, y más de 30 jugadores de índole profesional y semiprofesional la mayoría, por no decir todos, tienen algo en común que es el hecho de tener los horarios de sueño muy cambiados, tendiendo a acostarse a horas de entre las 2-5 am (obviamente también influenciado sí es un día de semana o de fin de semana) y despertando después de las 11 am del mismo día. Es fundamental hacer hincapié en éste punto, ya que es crucial entender que la salud debe ser tratada de manera integral, no sólo teniendo en cuenta el área de la nutrición, sino de aspectos como el descanso, la actividad física y la parte psicoemocional.

En mi caso, inicié mi carrera dentro de los esports gracias a la organización de Argentina llamada Octomate Esports, la cual inició como un simple servidor de Discord donde el objetivo era crear una ambiente libre de toxicidad (cosa que suele haber mucho en el ámbitos de los deportes electrónicos), ésta organización me llamó ya que venían formando un equipo de League of Legends y el CEO, conocido mío, me preguntó sí quería formar parte, sabiendo que estudiaba en su momento nutrición, que me gustaba el deporte y los videojuegos. Un año fue el que estuve en Octomate para luego recibir un mensaje de una organización ya considerada profesional (También de Argentina) llamada Faucets. Los mismos contaban con 25 jugadores, correspondientes a equipos de Counter.Strike, Rocket League y League of Legends.

Finalmente, contactó conmigo la General Manager de un equipo de League of Legends oriundo de México, llamado The Kings Esport, participante de la liga LVP de dicho país, mi trabajo consistió en estar a cargo del menú semanal y la nutrición de una Gaming House en la que vivían seis jugadores y un coach, desde tomarlos como pacientes a ellos hasta planificar el menú semanal y enviarlo a la cocinera de la casa para que siga el paso a paso de las preparaciones que le indicaba. El equipo llegó a disputar la final de la Liga de Videojuegos Profesional del país. De está manera, quiero dar a entender la importancia que tiene el perfil de Nutricionista dentro de un equipo de esports, interviniendo no sólo en el rendimiento deportivo sino en el estado de salud y bienestar general.