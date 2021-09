La derrota de Dios

A la mañana, antes de que se reactivara el ritmo y la potencia explosiva del volcán, bajo a Santa Cruz de La Palma para abordar algunos asuntos familiares. Es temprano, son apenas las ocho y me encuentro con un grupo de los equipos del Cabildo tomando un café junto al “césped”. Son amigos, los saludo. Nadie alcanza a esbozar una sonrisa. El agotamiento y la tristeza se muestran en todas las caras. “Gracias por lo que están haciendo. Es muy importante lo que están haciendo por nuestra gente”, les insisto. “Rezo por ustedes. Agradezco a Dios todo el esfuerzo que están haciendo. Pido que les dé fuerzas y sabiduría. Gracias”. Me agradecen la oración. “¿Pondrá Dios su mano?”, me pregunta un amigo querido desde hace años. “No podemos con la bestia”, me dice.