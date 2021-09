Un plan inteligente y consensuado

Anuncian que mañana el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona catastrófica para (toda) la isla de San Miguel de La Palma y un plan supercalifragilisticoespialidoso de inversiones y ayudas que cubrirá el alfa y omega del territorio: vivienda, transportes, agricultura, comercios, educación, paisaje, carreteras. El concepto general – no sé si les sonará a ustedes –es que ningún palmero se quede atrás y que la isla se recupere en todo su esplendor. Ya da un poco de grima. Lo más curioso de todo es que ese mismo Gobierno mesiánico (y las fuerzas políticas que lo integran y apoyan) habían decidido previamente dar una puñalada a la economía palmera con el rechazo a una reforma del proyecto de ley de Cadena Alimentaria para no destruir la viabilidad comercial del plátano canario. Yo me armaría de cierta desconfianza hacia alguien que después de romperme el cuello me ayuda generosamente a cruzar la calle. Aunque las perras siempre sean bienvenidas.