Caminaba por Mesa y López y pasó a mi lado un patinete conducido por una niña que no llegaba a los doce años, detrás y abrazado a su cintura, deduje, su hermano menor y, como eran pocos, otro renacuajo se agarraba como podía al que iba en el medio, sorteando el mobiliario urbano y los transeúntes de las ramblas. Disparate y medio.

Salía del portal de casa y cuando no había pisado la acera, un bicharraco de estos que vengo nombrando pasó por delante de la vivienda a una velocidad que no me dejaba margen para evitarlo. En el último momento hizo una pirueta, trazando una diagonal a lo largo de la acera, para eludir el choque. Ni disculpas ni nada, ofendido estaba el Fittipaldi porque le llamé la atención.

Voy a parar de contar las cosas que me han sucedido en los últimos meses porque el propósito de estas líneas es incidir en la necesidad de educación vial y de una ordenanza que responsabilice a los autores de tanta imprudencia. Los ejemplos son suficientes porque estoy seguro que muchos de los lectores se identifican o han vivido situaciones parecidas.

Supongo que el Ayuntamiento está esperando a las pautas de la DGT porque el fenómeno ha desbordado las previsiones y está en todas las ciudades. No obstante, le pido como peatón que ponga empeño en concienciar a los usuarios de estos vehículos, también a los de las bicis (entre los que me incluyo), para que entendamos que una movilidad sostenible comienza por respetar a los peatones, de todas las edades, aunque son los mayores los que están más indefensos ante el abuso del espacio peatonal. Inevitablemente, las campañas de educación tienen que estar acompañadas de normas claras y proporcionadas a la responsabilidad en la que se incurre, con las correspondientes sanciones. Estamos jugando con las vidas de las personas. No exagero.

Me decía el otro día un médico amigo que pocas son las noticias que salen en los medios comparadas con los accidentes que tienen como protagonistas a los patinetes eléctricos. Es algo muy serio, lo que empezó como un juguete está llevando a los hospitales a muchas más personas de las que imaginamos, casi siempre mayores totalmente vulnerables. También vidas jóvenes que se encandilan con la velocidad, esa que han logrado trucar, pensando que llegarán más rápido a no se sabe qué lugar.