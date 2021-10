Saldremos de esta juntos

Vivimos encima de un magma volcánico. Quien lo negó: nunca. Hoy más que en otros tiempos, científicos estudian estos fenómenos de la naturaleza. Esta vez fue previsto y televisado, no como en Lanzarote en 1824, como apunta el historiador Antonio Rumeu de Armas, cuya primera noticia en llegar sobre el suceso fue a través de Francia, de un capitán de navío. En Lanzarote, las erupciones acaecidas entre los años 1730 y 1736, afectaron a una cuarta parte de la superficie de la isla, y cambió por completo la antigua morfología de dicha isla, dejando esta zona inhabilitada y hoy, ésta sigue siendo habitada y disfrutada por propios y foráneos. Qué lugar del mundo está liberado de la naturaleza, por favor, queremos ir a vivir allí, claro si existiese. Mejor estoy en mi tierra. La naturaleza, cada vez más, recuperará su espacio. Nunca la alcanzaremos. Más aún con el cambio climático.

Necesitamos tiempo para recuperarnos. No estamos solos. No podré hacer el duelo hasta que no se apague el volcán y la prensa abandone la isla. Entonces estaremos tú a tú y vendrán los momentos más duros. Muchos refugios podrán aparecer en este tiempo, unos más saludables que otros. Si estás hondamente lastimado pide ayuda, apóyate en los hombros de tus paisanos. Cuando emigramos, cuando la guerra civil, en las hambrunas, ya lo hicieron otros paisanos, nos es algo indecoroso. Solo es nuestra vulnerabilidad ante cosas que alteran nuestra convivencia.

Acuérdate que hemos estado de pie después de gatear, agarrarnos, caernos y volver a levantarnos hasta estar erguido. Algo así será este nuevo renacer. Mantén la calma, no pienses en el futuro podría abrumarte; vete resolviendo lo urgente, lo importante puede esperar, deja que las horas vayan aclarando el tiempo y se resolverá por efecto de la maduración de las circunstancias: combate tu sensación de vergüenza por el infortunio, no te sientas responsable por estar en esta situación precaria que rompe tu intimidad y orgullo al ser visualizada por otros, pero muchos estamos así; como una gimnasia de día, procura hablar y asociarte con los otros que viven lo mismo, esto te reconfortara, no olvides que en los momentos difíciles describimos amistades de batalla de esas que es para todo y para toda la vida; mantén al día una planificación de las cosas a resolver, seguro que serán muchas, prepáralas por las noches con la familia, el apoyo entre todos, dará más fuerza a cada uno; si te invade el llanto en tus ojos y una magua asoma en tu corazón, déjala correr, no renuncies a expresarla, tómate ese tiempo para recordar, eso si, sin dejarte llevar por el rumiar negativo de pensamientos, si es así páralo y ocúpate en algo; procura seguir manteniendo tus encuentros con tus amigos y personas queridas, el consuelo y el apoyo, son buenas compañías en la dureza de estos nuevos pasos. No te llenes de información y no la recojas de cualquier parte, vete directamente a las fuentes fiables, no sigas noticias por las redes sociales, vete a tu ayuntamiento, es el lugar de todos los vecinos.

No caigas en el peor error: el silencio.