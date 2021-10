El camaleón y la mariposa

Disfruto con la amistad, incluso en un ambiente de discrepancia, siempre que haya respeto y consideración. Lo mismo me da que uno se empadrone en las antípodas ideológicas como que la persona en cuestión disponga de una orientación sexual distinta a la mía. Esta es una regla que, por lo general, obedezco a pies juntillas y, además, desde muy joven. Y así mantengo con firmeza que la defensa de unos ideales no empece el intercambio de pareceres, por dura que se presente la situación en un principio. En fin, con los que mejor me llevo son aquellos que, con independencia del credo y la orientación, son capaces de evadirse de posturas doctrinarias, sabiendo admitir que el que tiene enfrente o a su lado, esté en la razón o no, es un ser humano como él. De hecho, confieso que he encontrado la verdadera amistad, la que perdura en el tiempo, entre las gentes que, antes que a la fe del panfleto, mostraban lealtad hacia la persona. Últimamente, sin embargo, este criterio está siendo socavado hasta unos extremos jamás vistos. Hemos sido testigos, por ejemplo, de escenas que ponen los pelos de punta, incluso dentro del mismo parlamento. Tampoco me reconforta que se certifique que son situaciones esporádicas u ostensiblemente minoritarias, puesto que el problema sigue recrudeciéndose. No obstante, la incomprensión está generada, en ocasiones, por los mismos que dicen sentirse oprimidos.

Voy tratar un asunto complejo, polémico hasta decir basta, pero que, incluso así, necesita de una reflexión profunda. En este punto, aclaro que determinados miembros de la comunidad LGTBi son los que menos ayudan a la causa del colectivo. Por ello, distingo entre camaleones y mariposas, en referencia a unos y otros, para explicar la nueva realidad. Por un lado, tenemos las personas que, sabiéndose diferentes en sexualidad, creen que lo mejor es reprimirla en público, pero no por discreción, sino porque de alguna manera no desean sentirse señalados. En algún momento de su vida personal, entendieron que eran homosexuales, pero de puertas para dentro. Por supuesto, como cualquier decisión que atañe a la esfera individual, es legítima, pero no así algunas consecuencias morales que se deducen de ella. A veces, juzgan con crueldad a los que, siendo de la misma condición, les parecen excesivamente frívolos. Son los camaleones, los que se mimetizan con el entorno y, cuando menos se espera, se alimentan a escondidas de las conquistas del movimiento por la diversidad, aunque no participen abiertamente de él. En otra acera, se sitúan los que, sin reparo alguno, muestran con total sinceridad su orientación, y ni siquiera se plantean que haya que luchar por el reconocimiento de lo que entienden como natural y espontáneo. Jamás están al acecho de nadie, al contrario, suelen ser las víctimas de su propia inocencia. Este segundo perfil es el de las mariposas, los que, en el fondo, han ido cambiando la percepción social de la homosexualidad en España.

El caso de Malasaña ha puesto de relieve la distinta personalidad de estas dos facciones dentro de la amalgama LGTBi. El protagonista, un homosexual convencido, pero con problemas de conciencia, no dudó en mentir ante la policía, en camuflarse como el camaleón, sin percatarse del daño que infligía al movimiento y, especialmente, a los que han sufrido por su condición, denunciando una agresión inexistente. En cambio, las mariposas, los que viven con alegría la diversidad, han sido, de algún modo, traicionados en su afán de plena libertad. Y aquí estriba la cuestión, en que unos, aun disponiendo de ellos, no han sabido disfrutar a pecho descubierto de sus derechos, mientras que los otros los ponen en práctica bajo cualquier circunstancia. Quizás sea un problema de educación, o incluso de valores morales, pero lo cierto es que el colectivo como tal debería hacérselo mirar, sobre todo, si pretende madurar en sus aspiraciones y llegar a la completa igualdad.