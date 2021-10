Difícil jubilación

A veces no puedo ni con el lunes, como para pasarme trabajando hasta los 75. Se nos va a hacer la vida muy larga con estos ministros de imaginación tan corta. El titular de la cartera de Seguridad Social es partidario de tenernos trabajando hasta límites sospechados. Pero poco razonables. Hincar el lomo hasta que tengas bisnietos es la propuesta para engordar la caja de las pensiones, que podría engordarse también con otras partidas, dado que las pensiones podrían igualmente financiarse no solo con los aportes de las nóminas. Escrivá quiere jubilarse pronto: por eso lanza ideas estrambóticas, a ver si le llega el cese. O eso es que quiere ser ministro hasta los setenta y cinco años, que sí es edad propia para eso. A los setenta y cinco hay que estar redactando las memorias, en el parque con los nietos, llevando un ministerio o enchufado al canal de películas clásicas. Pero no aguantando al jefe, haciendo informes, incrementando ventas o mucho menos poniendo ladrillos. Lo mejor está siempre por llegar pero si ponen tan lejos la jubilación, tal vez una gran mayoría no llegue nunca a ese tramo final, tramo de júbilo y ocio. A lo mejor se pretende eso. Ya hay oficinas donde al de setenta tacos se le llama el niño. Hasta el mejor Escrivá echa un borrón, pero el nuestro echa declaraciones y nos espanta, nos mete el miedo en el cuerpo y nos produce pesadillas. Imagine usted, ahí, desde la oficina donde lee estas líneas, amarrado a tal mesa hasta los setenta y cinco. Incluso hasta los setenta. Redactando este artículo oímos unas declaraciones de Escrivá en la radio. Así de viva es la columna; no es una columna jubilada y sí una columna en la que se le meten cosas de la realidad, asuntos que se tratan en la radio, por ejemplo. Dice que se le ha interpretado mal, lo cual es un argumento como de tener jubilada la fábrica de excusas. Hay que jubilar al mensajero, le ha faltado decir. Dice que quería incidir en que en la actualidad se está mejor y más activo entre los 55 y los 75. Quiso decir eso pero no lo dijo así. Rectificar cansa. Si rectificar cotizara, tendríamos pensiones altísimas. Cotiza más en esta sociedad lanzar globos sondas. Se pinchan pronto.