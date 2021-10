Antología de pícaros

Lo mejor de los Papeles de Pandora es que se recupere la palabra fideicomiso. Parece que significa comer fideos. Los Papeles de Pandora son un conjunto de documentos desvelados o aportados por un consorcio de periodistas y medios de comunicación de todo el mundo. Un gran trabajo. Una herramienta que demuestra que el periodismo sirve, ayuda y abre los ojos. Pero también es la certificación de algo obvio: el que tiene mucha pasta se busca la vida para llevársela fuera o pagar menos impuestos. O todo a la vez. Los Papeles de Pandora deberían venir con índice onomástico. Unos los consultarían para respirar aliviados al no verse en la lista. Otros curiosearíamos por ver qué famosos hay. No faltaría el que lamentara no estar.