Casualidades

No volví a verla más a pesar de que hice algún intento para encontrarla pero fracasé y decidí que era un intento baldío. Tenía curiosidad pero la olvidé hasta que el último jueves sonó la campana. Hace tres día paseando por Triana me senté en un banco para ordenar un bolso. De pronto levanto la cabeza y frente a mí, en otro banco de la misma calle, estaba ella. Me acerque y le dije si era de Guinea. Su respuesta disipo todas las dudas. Hablé un buen rato con ella pero la mujer no recordaba nada del episodio que vivimos. Traté de que memorizara pero desistí. Supe que era guineana y que llevaba 15 años en Canarias que aquí nacieron sus dos hijos. Está en paro y vive como puede con muchas carencias y lo poco que le da el padre de sus dos hijos. De regresar a su país ni pensarlo. Me habla orgullosa de su madre que tenía siete hijos y a la que hace mucho que no ve, de hecho no conoce a uno de sus hijos. Cree que no la verá jamás y ahí se emocionó. Es una mujer derrotada por la vida. Busca trabajo y recibe una paga que no llega los 400 euros y esa situación le obliga a salir alguna noche.

Pobre Luisa.